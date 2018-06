Estado norte-americano de Delaware aprova casamento gay O pequeno Estado norte-americano de Delaware tornou-se o 11º do país a aprovar a união civil de pessoas do mesmo sexo nesta terça-feira. O governador de Delaware, Jack Markell, sancionou na noite de hoje a legislação aprovada uma hora antes pelo Senado do Estado. "Eu acho que essa é a coisa certa para Delaware", disse o governador.