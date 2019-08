Governo da Áustria vence disputa para impedir que casa onde Hitler nasceu vire templo nazista

VIENA - A mais alta corte da Áustria pôs fim a uma disputa sobre a casa em que Adolf Hitler nasceu, rejeitando a quantia que o ex-proprietário exigiu em compensação, informou o Ministério do Interior nesta segunda-feira, 5.

A família de Gerlinde Pommer era proprietária da casa amarela de esquina na cidade de Braunau, na fronteira com a Alemanha, há quase um século.

O governo assumiu o controle do prédio em dezembro de 2016, após anos de disputas legais com Pommer.

As autoridades austríacas têm se empenhado em evitar que o local, onde Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, se torne um templo neonazista.

Embora ele tenha passado pouco tempo na propriedade, ela continua atraindo simpatizantes do nazismo de todo o mundo.

Em janeiro, um tribunal regional determinou que o Estado pagasse € 1,5 milhão (US$ 1,7 milhão) a Pommer, muito mais do que os € 310 mil que lhe haviam oferecido originalmente.

Mas outro tribunal anulou este veredicto em abril, concluindo que o atual preço de mercado, fixado por um especialista em € 810 mil, constituiria uma quantia apropriada de compensação.

O mais alto tribunal da Áustria confirmou agora a decisão de abril, o que significa que Pommer receberá menos indenização do que ela buscava, mas mais do que lhe haviam oferecido originalmente.

"Após a decisão do tribunal sobre a indenização, um uso para a casa onde Hitler nasceu pode agora ser enquadrado dentro da lei para evitar qualquer tipo de atividade relacionada com o nazismo", disse o ministro do Interior, Wolfgang Peschorn, em um comunicado.

Autoridades convidarão arquitetos a submeterem projetos sobre o futuro do local, disse o comunicado sem dar mais detalhes. / AFP