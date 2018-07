Estados atingidos por Sandy permitem voto fora de seção

Apesar das eleições, não foi feriado nos Estados Unidos e os serviços em Nova York funcionaram normalmente, com o transporte público quase totalmente de volta ao seu padrão anterior à tempestade e a energia restabelecida na maior parte das regiões.

Em Manhattan, havia longas filas. Algumas, como em um posto eleitoral na região do Museu de História Natural, davam voltas no quarteirão. Em nenhum dos locais de votação visitados pelo Estado, incluindo um em um edifício residencial, havia simpatizantes do presidente Barack Obama e do republicano Mitt Romney fazendo campanha. / GUSTAVO CHACRA