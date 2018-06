Estados bálticos reafirmam querer presença da Otan Os Estados bálticos membros da União Europeia querem uma presença permanente da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em seu território, incluindo tropas e equipamentos militares, no contexto da tensão que persiste entre Rússia e Ucrânia, informou o jornal semanal alemão Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung neste domingo.