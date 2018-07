Estados-chave impulsionam Obama, indicam projeções

Os primeiros resultados das urnas nos EUA refletiam o equilíbrio da campanha presidencial e a polarização da política americana. Os primeiros votos do Colégio Eleitoral mostravam essa fragmentação. De acordo com as principais redes de TV dos EUA - NBC, CBS e Fox News -, Mitt Romney tinha 153 votos. Barack Obama, 158. A apuração na Flórida estava praticamente empatada, com os dois candidatos se alternando na liderança.

Pesquisas de boca de urna e os primeiros números oficiais, no entanto, apontavam ligeira vantagem para o presidente. Obama venceu na Pensilvânia, Michigan e em Wisconsin e estava adiante em Ohio, Colorado e New Hampshire, o que seria mais do que suficiente para garantir sua vitória. O vencedor da eleição, ainda indefinido até o início da madrugada de ontem, seja Obama ou Romney, deve ter muita dificuldade para lidar com uma Câmara dos Deputados, de maioria republicana, e um Senado, provavelmente, dominado pelos democratas. Ontem, com as pesquisas mostrando uma disputa apertada, os dois candidatos buscaram votos até o último momento nos sete Estados onde a eleição permanecia indefinida.

No início da madrugada, o presidente Obama aguardava os resultados em Chicago, seu reduto eleitoral. Romney viajou para Boston, em Massachusetts, Estado do qual foi governador de 2003 a 2007.