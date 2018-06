Estados do Golfo pedem transição política na Síria Representantes de seis ricos Estados produtores de petróleo do Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico (CCG) pediram nesta terça-feira, em nota conjunta, que seja feita uma rápida transição política na Síria. O CCG é formado por Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwait.