Estados Unidos dão início ao fim da guerra no Afeganistão 

Thomas Gibbons-Neff / The New York Times, O Estado de S.Paulo

CAMPO AÉREO DE KANDAHAR - Na manhã de 1º de maio, uma aeronave de transporte afegã pousou na ampla base militar no sul do país, Kandahar. Estava carregado com cartuchos de morteiros, cartuchos de armas pequenas e bombas de 250 libras para abastecer as tropas afegãs sob frequentes ataques do Taleban.

Mais tarde, à meia-noite, um avião de transporte cinza U.S. C-130 taxiou na mesma pista, marcando o fim do primeiro dia oficial da retirada dos militares dos Estados Unidos do Afeganistão. O avião de carga estava cheio de munições, uma televisão de tela plana gigante de uma base da CIA (conhecida como Camp Gecko), paletes de equipamentos e - no sinal real do fim iminente de uma longa ocupação - tropas americanas em partida. Foi uma das várias aeronaves naquela noite removendo o que restou da guerra dos EUA ali.

Os afegãos continuam lutando e morrendo com fugazes esperanças de paz, mesmo enquanto os americanos partem, seguindo um cronograma estabelecido pelo presidente Joe Biden para se retirar totalmente até 11 de setembro.

Assim que o campo de aviação for despojado de tudo o que é considerado sensível pelos proprietários dos EUA e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), seu esqueleto será entregue às forças de segurança afegãs.

As cenas do fim de semana foram quase como se uma máquina de guerra de US$ 1 trilhão tivesse se transformado em uma venda de garagem. Nos anos de pico da base, em 2010 e 2011, seu famoso e muito ridicularizado calçadão abrigava lanchonetes, redes de restaurantes, um rinque de hóquei e lojas de bugigangas.

Dezenas de milhares de soldados dos EUA e da Otan ficaram baseados ali, e muitos mais passaram por ali quando se tornou a principal instalação para a guerra liderada pelos EUA no sul do Afeganistão. Ficava ao lado de vilas rurais de onde emergiu o Taleban; ao longo de tudo isso, a província permaneceu um baluarte dos insurgentes.

Agora, academias ao ar livre semi-demolidas e hangares vazios foram preenchidos com material de quase 20 anos. O terminal de passageiros, onde as tropas transitavam entre diferentes partes da guerra, estava escuro como breu e cheio de cadeiras vazias cobertas de poeira. Um detector de alarme de incêndio - suas baterias fracas - apitavam incessantemente. Os refeitórios foram fechados.

O calçadão era nada mais do que algumas tábuas restantes.

A saída dos EUA, quase silenciosa e com um verniz de ordem, desmente as circunstâncias desesperadoras além da parede da base. Em uma extremidade do campo de aviação de Kandahar naquele dia, o major Mohammed Bashir Zahid, oficial encarregado de um pequeno centro de comando aéreo afegão, estava sentado em seu escritório, um telefone em cada ouvido e um terceiro nas mãos enquanto digitava mensagens no WhatsApp, tentando obter apoio aéreo para as forças de segurança afegãs no solo e em postos avançados próximos, ameaçados por combatentes do Taleban.

“Ontem, você não poderia se sentar porque as coisas estavam muito caóticas”, disse ele. “Adormeci com as botas e a arma no coldre.”

Sentado em seu escritório com ar-condicionado construído nos EUA, Zahid disse esperar que um dia em breve seus pedidos de ajuda dos americanos seriam atendidos com silêncio. No sábado, ele nem perguntou. Em vez disso, ele se concentrou nos helicópteros e bombardeiros afegãos que poderia alcançar.

Sua raiva com a saída dos Estados Unidos não era sobre a falta de apoio aéreo, mas sim, apontando fotos em seu telefone, sobre os veículos utilitários esportivos que ele disse que os americanos destruíram no campo de aviação porque não puderam sair com eles.

“Agora, isso é o que realmente me perturba”, disse Zahid, parecendo exausto e resumindo o sentimento de desespero da maioria dos soldados afegãos. Os americanos provavelmente destruíram os veículos para evitar que fossem vendidos, dada a corrupção desenfreada em muitas das fileiras.

Zahid pensou que os americanos estavam destruindo mais desses veículos quando uma explosão ecoou pela pista por volta das 14h.

A explosão foi um foguete, disparado de algum lugar fora da base e caindo em algum lugar dentro, sem matar ninguém. O anúncio do alto-falante da base foi distante e praticamente indecifrável no prédio em forma de lata que abrigava o centro de operações de Zahid. Ninguém se mexeu, os telefones tocaram, o trabalho continuou.

Mesmo que os foguetes tenham caído no lado afegão, os americanos viram isso como um ataque do Taleban contra eles. O governo Trump concordou em retirar totalmente todas as forças do Afeganistão até 1º de maio em um acordo com o Taleban assinado em fevereiro de 2020. Nas últimas semanas, o Taleban disse que qualquer presença dos EUA no país a partir dessa data seria considerada uma violação do acordo.

Os militares dos EUA esperavam algum tipo de ataque ao partir - apesar das aberturas diplomáticas dos negociadores americanos em Doha, no Catar, que tentaram transmitir ao Taleban que os militares estavam de fato saindo e que atacar as tropas dos EUA era uma trapaça.

A resposta dos EUA não foi sutil.

Caças F/A-18, dos que ficam estacionados a bordo do USS Eisenhower, um porta-aviões de propulsão nuclear, estavam fazendo seu caminho em direção ao Afeganistão vindo do Mar da Arábia - um voo de cerca de duas horas pelo que é chamado de “a avenida ”, um corredor do espaço aéreo no oeste do Paquistão que serve como rota de trânsito aéreo.

Tendo recebido a aprovação para atacar, os jatos lançaram uma munição guiada por GPS - uma bomba que custa cerca de US$ 10 mil - nos foguetes adicionais que estavam em algum lugar de Kandahar, montados em trilhos rudimentares e apontados para o campo de aviação.

Dentro do prédio da sede dos EUA no campo de aviação, dois Boinas Verdes - parte do contingente cada vez menor que trabalha lá agora - puxaram o vídeo do ataque aéreo em um de seus telefones.

“Certifique-se de que isso vá no relatório noturno”, disse um deles. Os soldados das Forças Especiais, barbudos e vestidos com camisetas, bonés e tatuagens, pareciam deslocados entre o que restava dos cubículos e móveis de escritório ao redor deles.

As televisões haviam sido removidas das paredes, as impressoras do escritório estavam no meio-fio, a insígnia uma vez colada na parede de pedra que anunciava quem era o responsável pela sede, há muito desaparecida. Mesmo que logo haveria cada vez menos militares ao redor a cada dia, um soldado observou que o fluxo de pacotes de cuidados de americanos aleatórios não diminuiu.

O fim da guerra não se parecia em nada com o início dela. O que começou como uma operação para derrubar o Taleban e matar os terroristas responsáveis ​​pelos ataques de 11 de setembro de 2001, havia inchado em 20 anos em um empreendimento militar-industrial de trilhões de dólares, infundido com tanto dinheiro que por anos parecia impossível de ser concluído ou desmantelado. Até agora.

O ditado frequentemente repetido do Taleban pairava sobre o dia: “Você tem os relógios, nós temos o tempo”. Em um dos muitos sacos de lixo espalhados pela base, havia um relógio de parede descartado, o ponteiro dos segundos ainda tiquetaqueando.