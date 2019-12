Estados Unidos descartam plano de exigir reconhecimento facial em aeroportos

Autoridades do Departamento de Segurança Interna disseram nesta quinta-feira, 5, que estavam descartando uma proposta que exigiria que os cidadãos passassem por reconhecimento facial ao entrar ou sair dos Estados Unidos.

A proposta atraiu protestos imediatos de advogados e legisladores com experiência na área de privacidade, que acusaram os funcionários do governo de quebrarem as promessas de que os exames seriam opcionais.

O senador Edward Markey disse na quarta-feira , 4, que planejava propor uma legislação que impedisse a mudança. Na quinta-feira, no entanto, a agência de Alfândega e Proteção da Fronteira dos Estados Unidos retirou a proposta dizendo que "não há planos atuais de exigir que os cidadãos dos EUA forneçam fotografias ao entrar e sair dos país".

"Esta é uma vitória para todo passageiro americano que embarca em aviões, e um lembrete de que devemos permanecer protetores vigilantes do nosso direito à privacidade", disse Markey, que há muito questiona o uso da tecnologia de identificação biométrica pela agência. "Graças à pressão rápida e pública, a Homeland Security está invertendo o curso e não avançando com sua proposta de reconhecimento facial distópica nos aeroportos dos EUA".

Mesmo assim, Markey disse que ainda pretende introduzir legislação que impeça os funcionários do departamento de exigir tais verificações. Jay Stanley, analista sênior de políticas da União Americana das Liberdades Civis, disse que, apesar da decisão da agência de retirar a proposta, o Congresso precisa tomar medidas para impedir que o programa se expanda sem a devida supervisão.

"Os planos do Departamento de Segurança Interna de espalhar a vigilância via reconhecimento facial em todo o país permanecem alarmantes, especialmente considerando a falta de autorização do Congresso e de salvaguardas suficientes, as falhas de segurança anteriores do governo e perguntas sem resposta sobre a eficácia da tecnologia, o viés e as implicações sociais mais amplas", ele disse.

Por mais de uma década, o Congresso pressionou as autoridades de segurança interna a desenvolver programas que usam biometria para rastrear pessoas que entram e saem dos Estados Unidos. Em 2016, os legisladores autorizaram até US $ 1 bilhão de determinadas taxas de visto para financiar o programa. Em março de 2017, o presidente Donald Trump deu outro impulso ao programa quando assinou uma ordem executiva para acelerar a implantação de programas de triagem biométrica.

Sistemas de reconhecimento facial em onze aeroportos americanos selecionam passageiros quando chegam ao país. Mais de 20 aeroportos, incluindo o Washington Dulles International, na Virgínia, que serviu como um local de teste inicial, agora usam reconhecimento facial para capturar imagens dos viajantes quando eles saem do país. As autoridades dizem que os sistemas aceleram o processo de embarque, eliminando a necessidade de cartões de embarque e identificação.

O uso de tais sistemas também cresceu além da simples triagem de chegada e partida. Os viajantes que voam na Delta Air Lines, por exemplo, podem optar por digitalizar seus rostos para verificar suas malas. Algumas salas de espera do aeroporto permitem que os viajantes façam check-in usando suas impressões digitais. E embora os cidadãos possam optar por não serem fotografados, eles nem sempre sabem disso, dizem especialistas em privacidade.

As digitalizações funcionam comparando novas fotos tiradas quando um passageiro chega ou sai do país com as imagens existentes já registradas. Funcionários da agência alfandegária disseram que os sistemas permitem que os oficiais processem os viajantes mais rapidamente e com mais precisão. No entanto, pesquisadores afirmam que a precisão pode variar dependendo da raça ou sexo de uma pessoa. Mesmo que a agência tivesse avançado com a proposta, provavelmente teria enfrentado obstáculos legais ao implementá-la.

Um estudo de 2017 realizado por pesquisadores do Centro de Privacidade e Tecnologia da Universidade de Georgetown observou que, embora a legislação autorize a coleta de dados biométricos de não-cidadãos, o Congresso nunca autorizou explicitamente a coleta dessas informações para os cidadãos. /The Washington Post