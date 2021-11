Estados Unidos e Rússia se reaproximam em silêncio e com pragmatismo

MOSCOU - Pode parecer que pouco mudou para a Rússia e os Estados Unidos, dois velhos adversários que buscam se enfraquecer em todo o mundo, desde que Joe Biden chegou à Casa Branca. No entanto, por trás de ondulações na superfície, como teste de mísseis hipersônicos russos e o auxílio americano à Ucrânia, os dois rivais globais agora também estão fazendo outra coisa: conversando.

A cúpula entre ambos os líderes em junho em Genebra desencadeou uma série de contatos entre os dois países, incluindo três viagens a Moscou por altos funcionários do governo Biden, e mais reuniões com autoridades russas na Finlândia e Suíça.

Há uma conversa séria em andamento sobre controle de armas, a mais profunda em anos. A principal consultora da Casa Branca para tecnologias cibernéticas e emergentes, Anne Neuberger, se envolveu em uma série de reuniões virtuais silenciosas com seu homólogo do Kremlin.

Autoridades de ambos os países dizem que a enxurrada de negociações até agora rendeu pouco conteúdo, mas ajuda a evitar que as tensões russo-americanas saiam do controle.

Um alto funcionário do governo disse que os Estados Unidos têm muita clareza sobre Putin e as intenções do Kremlin, mas acha que podem trabalhar juntos em questões como controle de armas. O funcionário observou que a Rússia estava intimamente alinhada com os Estados Unidos na restauração do acordo nuclear com o Irã e, em menor grau, lidando com a Coreia do Norte, mas reconheceu que havia muitas outras áreas onde os russos tentam boicotar os esforços americanos.

A abordagem comedida de Biden ganhou aplausos no establishment da política externa da Rússia, que vê o aumento do engajamento da Casa Branca como um sinal de que os Estados Unidos estão preparados para fazer negócios.

“Biden entende a importância de uma abordagem sóbria”, disse Fyodor Lukyanov, um proeminente analista de política externa de Moscou que assessora o Kremlin. “A coisa mais importante que Biden entende é que ele não mudará a Rússia. A Rússia é como é.”

Para a Casa Branca, as negociações são uma forma de tentar evitar surpresas geopolíticas que podem atrapalhar as prioridades de Biden. Para Putin, conversar com a nação mais rica e poderosa do mundo é uma forma de mostrar a influência global da Rússia – e polir sua imagem doméstica como fiador da estabilidade.

“O que os russos odeiam mais do que qualquer outra coisa é ser desconsiderado”, disse Fiona Hill, que atuou como a maior especialista em Rússia no Conselho de Segurança Nacional do ex-presidente americano Donald Trump. “Porque eles querem ser um ator importante no palco, e se não estivermos prestando muita atenção neles, eles vão encontrar maneiras de chamar a atenção.”

Para os Estados Unidos, no entanto, o alcance é repleto de riscos, expondo o governo Biden a críticas de que está muito disposto a se envolver com uma Rússia liderada por Putin que continua a minar os interesses americanos e reprimir a dissidência. A Rússia já encontrou maneiras de usar o desejo de Biden por uma relação mais estável para obter concessões.

“Biden tem tido muito sucesso em sinalizar para a Rússia”, disse Kadri Liik, especialista em Rússia do Conselho Europeu de Relações Exteriores em Berlim. “O que a Rússia quer é o privilégio de uma grande potência quebrar as regras. Mas, para isso, você precisa de regras. E goste ou não, os Estados Unidos ainda são um jogador importante a nível internacional. ” / NYT