Estados Unidos estudam sanções contra Banco Central do Irã

WASHINGTON - O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estuda a adoção de sanções contra o Banco Central do Irã para isolar o país economicamente, disse nesta quinta-feira, 13, David Cohen, chefe da divisão de combate ao financiamento do terrorismo do órgão. A medida deve ser tomada em resposta à descoberta do suposto plano terrorista contra embaixadas em Washington envolvendo iranianos.

Cohen adiantou que dirá à Comissão de Bancos do Senado que as ações do governo do presidente Barack Obama para pressionar o Irã financeiramente estão funcionando, mas que novas iniciativas também são consideradas.

"Posso assegurar a comissão, como o secretário Timothy Geithner disse em sua carta de 29 de agosto, que 'todas as opções para ampliar a pressão financeira contra o Irã estão na mesa, incluindo a possibilidade de se impor novas sanções' contra o Banco Central iraniano", disse Cohen.

O Irã já sofre sanções impostas pelos Estados Unidos, pela Organização das Nações Unidas (ONU) e por vários outros países devido às atividades nucleares suspeitas que mantém. As potências ocidentais acreditam que o programa de enriquecimento de urânio de Teerã tem fins militares, mas os iranianos negam as acusações e dizem ter apenas objetivos civis.

As sanções agora podem aumentar devido ao plano descoberto pelas autoridades americanas. Segundo os Estados Unidos, dois homens ligados às agências de segurança iranianas contratariam uma pessoa para assassinar o embaixador saudita Adel al-Jubeir e detonar explosivos nas embaixadas da Arábia Saudita e de Israel em Washington. Um dos suspeitos foi detido e confessou o plano, enquanto o outro está foragido.

Para Cohen, o plano é "um fato que lembra que a urgente e séria ameaça" que os Estados Unidos enfrentam com o Irã "não está limitada somente às ambições nucleares". De acordo com ele, as novas e possíveis sanções podem isolar as instituições financeiras iranianas.