Estados Unidos lança satélite meteorológico Um satélite meteorológico militar dos EUA foi lançado ao espaço com sucesso nesta sexta-feira. De acordo com a Força Aérea americana, um foguete Atlas V da United Launch Alliance decolou na manhã desta sexta-feira, às 11h46 no horário de Brasília, de uma área de lançamento a cerca de 200 quilômetros de Los Angeles.