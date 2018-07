Estados Unidos lançam embaixada virtual para o Irã O governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lançou uma embaixada virtual para o Irã. A medida ocorre mais de três décadas depois da missão em Teerã ter sido fechada e as relações diplomáticas sofrerem abalos após a revolução islâmica de 1979 e da crise dos reféns. A embaixada online passou a funcionar nesta terça-feira em versões em inglês e em persa, explicando por que o governo escolheu esse método para se comunicar com a população iraniana. A versão em inglês pode ser acessada no endereço http://iran.usembassy.gov/.