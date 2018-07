Estados Unidos negam que Irã tenha abatido avião teleguiado

WASHINGTON - Militares dos Estados Unidos negaram nesta segunda-feira, 5, que o Irã tenha abatido um drone, avião não tripulado e teleguiado, no domingo. Segundo os EUA, a aeronave voava sobre o oeste do Afeganistão, numa região que confina com o Irã, quando os militares americanos perderam o controle do aparelho, que após isso caiu. Já o Irã anunciou no domingo que o avião teleguiado foi abatido quando invadiu seu espaço aéreo pelo leste.

Funcionários do Pentágono se disseram preocupados nesta segunda-feira que os destroços do drone possam permitir ao Irã obter conhecimentos sobre essas aeronaves, que são usadas tanto em missões de espionagem quanto de bombardeio.

O avião RQ-170 Sentinel é usado no Afeganistão há vários anos. Especialistas disseram que, como o avião caiu de um altitude muito elevada, é pouco provável que suas peças tenham permanecido intactas ou quase intactas. As informações são da Associated Press.