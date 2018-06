Estados Unidos negam que mesquita fosse alvo de ataque na Síria

WASHINGTON - As forças armadas americanas reconheceram nesta quinta-feira, 16, serem responsáveis por um ataque aéreo no norte da Síria que deixou ao menos 42 mortos, mas negaram que o alvo fosse uma mesquita. De acordo com os militares, o objetivo era atacar uma reunião de terroristas.

"Não tínhamos uma mesquita como alvo, porém o edifício que era a mira - onde os terroristas estavam - se localiza a 50 metros de uma mesquita", disse o porta-voz do comando central das forças armadas americanas, coronel John J. Thomas. "Vamos examinar todas as denúncias de vítimas civis em relação a este ataque."