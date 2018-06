Estados Unidos ordenam envio de novas tropas ao Afeganistão

WASHINGTON - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, anunciou nesta quinta-feira, 31, ter ordenado o envio de novas tropas para o Afeganistão, 10 dias após o presidente Donald Trump anunciar um aumento das forças americanas neste país.

"Sim, assinei ordens" para novos envios, disse Mattis aos jornalistas sem detalhar a quantidade de efetivos que serão mobilizados. "Isto permitirá às forças afegãs combater de forma mais eficaz", acrescentou, precisando que tratam-se, sobretudo, de conselheiros militares que ainda não chegaram ao Afeganistão.

Mattis não quis responder também aos questionamentos sobre os detalhes da estratégia para este conflito, explicando que prefere informar estas questões primeiro ao Congresso, na próxima semana.

De acordo com o jornal The Washington Post, a maioria dos enviados nesta nova leva serão paraquedistas. O diário também disse que aviões F-16 e A-10 passarão a ser utilizados no Afeganistão para dar apoio aos bombardeiros B-52 estacionados no Catar. As informações até agora, no entanto, não foram confirmadas pelo governo.

Em 21 de agosto, Trump anunciou uma nova política para combater o Taleban que poderia resultar no envio de milhares de soldados americanos ao Afeganistão, que se somariam aos 11 mil que já estão no país.

A decisão do republicano foi tomada depois que líderes militares americanos o convenceram que deixar o Afeganistão abruptamente, como ele prometeu em sua campanha, criaria um vácuo de poder que poderia ser utilizado por grupos extremistas. / AFP