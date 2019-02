EUA promete 'resposta significativa' se chavismo agredir oposição na Venezuela

WASHINGTON - O assessor de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, disse no domingo, 27, que a Casa Branca irá adotar uma "resposta significativa" se notar "violência e intimidação" contra a oposição venezuelana ou contra a equipe diplomática dos EUA em Caracas.

"Qualquer [ato de] violência e intimidação contra o pessoal diplomático americano, o líder democrático da Venezuela, Juan Guaidó, ou a própria Assembleia Nacional representaria um grave ataque ao Estado de Direito e será recebido com uma resposta significativa", disse Bolton em sua conta no Twitter.

O assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também escreveu que "o apoio de Cuba e seu controle sobre a segurança de [Nicolás] Maduro e forças paramilitares são bem conhecidos", em uma aparente advertência direcionada também ao governo cubano.

Em outro tweet, Bolton assegurou que os Estados Unidos "estão ajudando a recuperar um futuro brilhante para a Venezuela".

"Estamos aqui para pedir a todas as nações que apoiem as aspirações democráticas do povo venezuelano enquanto tentam libertar-se do estado ilegítimo da máfia do ex-presidente Maduro", acrescentou.

Esta semana, Trump reconheceu Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, como o governante legítimo da Venezuela, e alertou que "todas as opções estão sobre a mesa" caso Nicolás Maduro não aceite entregar o poder a Guaidó.

A Casa Branca alertou que até agora "mal arranhamos a superfície" do que poderá ser feito sobre possíveis sanções contra Maduro.

Trump também não descartou a possibilidade de ação militar na Venezuela, embora o senador Marco Rubio, influente nas deliberações da Casa Branca no país sul-americano, disse neste domingo em entrevista à NBC que ninguém que ele conhece defende essa medida.

O Departamento de Estado determinou na quinta-feira passada a saída de membros não essenciais da embaixada americana em Caracas e dos parentes dos diplomatas norte-americanos no país. No entanto, uma fonte do Departamento de Estado disse à Agência EFE que esta decisão foi tomada pela "situação de segurança na Venezuela" e não em resposta à ordem de Maduro, que anunciou o rompimento das relações com os Estados Unidos e deu 72 horas para os diplomatas dos EUA deixarem o país.

"Não temos planos para fechar a embaixada" em Caracas, assegurou a fonte, que pediu anonimato. /EFE