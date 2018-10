Estados Unidos querem mudar o regime do Irã, acusa Rohani

TEERÃ - Os Estados Unidos buscam mudar o regime do Irã, afirmou o presidente iraniano Hassan Rohani neste domingo, 14, em um discurso televisionado pela emissora estatal. Segundo ele, Washington está utilizando "mecanismos de guerra econômica e psicológica" para questionar a legitimidade do atual governo do país.

"Reduzir a legitimidade do sistema é o objetivo final deles. Quando dizem que querem se livrar [de um governo], em uma troca de regime, como gostam de dizer, como essa troca acontece?", questionou Rohani. "Por meio da redução da legitimidade, de outra forma o regime não muda."

As tensões entre os Estados Unidos e o Irã aumentaram após o presidente americano Donald Trump se retirar do acordo nuclear firmado pelo seu antecessor, Barack Obama, e restabelecer sanções contra o governo de Rohani. Em julho, os dois mandatários trocaram mensagens agressivas pelas redes sociais após ameaças de retaliações pelas penalidades impostas pela Casa Branca.

Para novembro, Teerã se prepara para uma nova rodada de sanções que devem ser impostas pelo governo Trump. O alvo será o setor petrolífero do país. //REUTERS