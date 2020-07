Estados Unidos registram mais de 150 mil mortos por coronavírus

NOVA YORK - Os Estados Unidos registraram nesta quarta-feira, 29, mais de 150 mil mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus, de acordo com um banco de dados do jornal The New York Times. A taxa de mortes no país continua aumentando em conseqüência dos recordes de infecções e internações em muitas áreas, principalmente no sul.

Desde a semana passada, os EUA têm registrado uma média de mil mortes por dia relacionadas a vírus. É a pior taxa desde o início de junho, quando o número de pessoas que morriam parecia estar caindo. Agora, as mortes diárias aumentam em 24 Estados e também em Porto Rico.

A marca de 150 mil óbitos ocorre cinco meses após a primeira morte por vírus nos Estados Unidos em fevereiro. A nação ultrapassou os 50 mil óbitos em 27 de abril e os 100 mil em 27 de maio.

Durante o pico inicial da epidemia nos EUA no final de abril, o número de mortes foi impulsionado por um aumento no estado de Nova York, que representava aproximadamente metade do total nacional na época. Agora, a taxa está mais dividida entre os Estados, especialmente no sul, enquanto Nova York tem média de apenas 16 mortes por dia.

Na semana passada, o Texas teve 2.100 mortes. Arizona e Carolina do Sul tiveram números expressivos e a Flórida estabeleceu essa semana um novo recorde de mortes em um dia - 216. Desde o início de julho, os números de mortes têm aumentado enquanto os relatos de pessoas infectadas começam a se estabilizar em cerca de 65 mil por dia. As contaminações já ultrapassaram 4,3 milhões. / NYT