Estados Unidos sorteiam maior prêmio de loteria da história

NOVA YORK - A loteria Mega Millions, dos Estados Unidos, pode pagar na próxima sexta-feira, 30, US$ 500 milhões - o maior prêmio da história do país. A chance de acertar os seis números é de uma em 176 milhões.

Segundo o site da loteria, a procura tem sido grande desde janeiro, última vez em que foi pago o prêmio total. Todo esse interesse pode ser reflexo de uma economia que continua em lenta recuperação e mantém no desemprego pelo menos 12 milhões de trabalhadores.

No sorteio anterior, realizado nesta terça-feira, 27, ninguém ganhou os US$ 363 milhões que estavam sendo oferecidos e o prêmio acumulou. O maior valor pago até hoje foi de US$ 390 milhões, em março de 2007, para dois vencedores, um do Estado da Geórgia e outro de Nova Jersey.