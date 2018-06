Estados Unidos suspendem busca de corpos mortos na Guerra da Coreia

Os Estados Unidos irão suspender os esforços para recuperar os restos mortais de milhares de militares americanos na Coreia do Norte. O país estava em processo de retomar as operações suspensas em 2005 para buscar os corpos desaparecidos na Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953 - o que era visto como um sinal para tentar aliviar as tensões entre os adversários.

Na semana passada, a Coreia do Norte anunciou um plano para lançar um foguete para colocar em órbita um satélite no espaço, o que os Estados Unidos dizem violar uma proibição da ONU.

O secretário de imprensa do Pentágono, George Little, disse a repórteres na quarta-feira que a Coreia do Norte não agiu adequadamente nas últimas semanas. "É importante que eles voltem a ter o padrão de comportamento esperado pela comunidade internacional". Little disse que espera que, em algum momento, os Estados Unidos reiniciem os esforços para recuperação dos corpos.