Estaleiro em Washington retoma atividades O estaleiro da Marinha em Washington começou a retomar atividades normais nesta quinta-feira, três dias depois de um atirador matar 12 pessoas no local. Segundo a porta-voz da Marinha, a tenente-comandante Sarah Flaherty, o dia terá operações regulares, com exceção do edifício 197, onde o incidente ocorreu, e de um ginásio no complexo.