'Estamos à beira de um desastre', diz premiê ucraniano

"Se o presidente Putin quer ser o presidente que iniciará uma guerra entre dois países amigos e vizinhos, ele está (quase) alcançado esta meta", disse Yatsenyuk. "Estamos à beira de um desastre. Não havia nenhuma razão para a Federação Russa para invadir a Ucrânia".

O premiê deverá se reunir ainda neste domingo com o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, William Hague, que chegará em Kiev para negociações com as novas lideranças do país. Hague também tenta negociar com diplomatas russos para encontrar uma saída pacífica para o conflito.

Na tarde desse sábado (01), a Ucrânia ordenou que suas forças armadas estivessem de "prontidão para o combate" e emitiu ordem para desviar recursos financeiros e técnicos para um eventual conflito.

Diplomatas ocidentais duvidam que o Exército ucraniano seria capaz de conter as tropas russas, que já assumiram o controle de alguns pontos da Crimeia. Segundo o chefe de Defesa da Ucrânia, cerca de 6 mil soldados russos já estariam na península, o que representaria uma violação da soberania da região. Fonte: Dow Jones Newswires.