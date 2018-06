Estatal de energia venezuelana dá calote em financeira americana

WASHINGTON -A financeira Wilmington Trust, com sede nos Estados Unidos, informou nesta sexta-feira, 10, que a empresa estatal elétrica da Venezuela deu calote no pagamento de juros de uma dívida avaliada em US$ 650 milhões. Os juros, de US$ 28 milhões, teriam de ter sido pagos até a quinta-feira.

A antiga Eletricidad de Caracas tornou-se a Corporação Elétrica Nacional (Corpoelec) depois de ter sido nacionalizada em 2007 pelo presidente Hugo Chávez.

“O descumprimento do pagamento dos juros constitui quebra de contrato”, disse a empresa, com sede no Estado de Delaware, nos Estados Unidos.

Diante do calote, a estatal venezuelana pode ser processada desde que 25% dos detentores de títulos de sua dívida concordem com uma ação judicial.

A empresa ainda não se pronunciou.

O calote ocorre a três dias de uma reunião em Caracas convocada pelo presidente Nicolás Maduro com detentores da dívida pública venezuelana. Pressionado pela má gestão econômica e pelas sanções impostas pelos Estados Unidos, o chavismo quer "renegociar e reestruturar" a dívida, sem deixar claro se haverá ou não um default. /REUTERS