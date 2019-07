Estatal Ecopetrol sofre ataques terroristas no nordeste da Colômbia

BOGOTÁ - A estatal petrolífera da Colômbia, a Ecopetrol, informou que foram registrados quatro ataques terroristas contra a infraestrutura do oleoduto Caño Limón-Coveñas e do Campo Tibú, ambos no nordeste do país, na noite desse sábado, 13. A Ecopetrol esclareceu, por meio de comunicado, que "os danos abrangem oito poços que produzem diariamente 450 barris de petróleo", por isso que assim que a polícia fizer a segurança na região os técnicos da companhia começarão os reparos.

Um dos fatos, por exemplo, aconteceu no Campo Tibú, no departamento de Norte de Santander, na fronteira com a Venezuela. "Grupos à margem da lei detonaram explosivos na unidade de injeção de água e em um poço", nas aldeias Socuavó e Palmeras, respectivamente, e deixaram outros instalados, explicou a empresa em comunicado.

Em 2016, a unidade de Gás Gibraltar suspendeu suas operações por um mês quando um grupo de indígenas u'wa e motilón-barí tomaram as instalações para reivindicar como seu esse território. No ano passado, a infraestrutura petrolífera colombiana sofreu 107 atentados, dos quais 89 afetaram o oleoduto Caño Limón-Coveñas e 18 o Transandino.

Em 2017, a guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) cometeu 62 atentados contra o Caño Limón-Coveñas, causando o vazamento de mais de 20 mil barris de petróleo, segundo números da Procuradoria Geral da Colômbia.