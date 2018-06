Estátua da Liberdade é esvaziada após relatos sobre pacote suspeito

NOVA YORK, EUA - O monumento da Estátua da Liberdade foi esvaziado nesta sexta-feira, 24, após a polícia receber relatos sobre um pacote suspeito. Policiais não encontraram nenhuma ameaça na vistoria que fizeram. A denúncia, entretanto, fez com que as centenas de turistas que se encontravam no local fossem retirados da ilha como precaução.

Eric Gustafson, um morador do Estado de Massachusetts, tentava visitar o monumento com sua mulher e filho quando "policiais fizeram todos correr de volta para os barcos", dizendo que deveriam deixar a ilha. "Eles não deram um motivo para isso. A comunicação não foi boa'', ele disse. Cerca de 90 minutos depois, eles estavam de volta a Nova York.