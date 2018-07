Estátua da Liberdade terá câmeras em sua tocha

As câmeras serão ligadas na sexta-feira, durante uma cerimônia para celebrar o aniversário da inauguração da Estátua da Liberdade em 28 de outubro de 1886.

A cerimônia encerrará uma semana de eventos sobre a data histórica, incluindo a abertura de uma exposição sobre a poeta Emma Lazarus, que colaborou para que o monumento ficasse conhecido como a "mãe dos exilados".

A estátua, desenhada pelo escultor Frederic Auguste Bartholdi, foi um presente do governo francês aos Estados Unidos como um símbolo de amizade entre os dois países e foi inaugurada pelo presidente Grover Cleveland.

As câmeras permitirão que as pessoas assistam imagens às quais o público não tem acesso desde 1916, disse o presidente da Fundação Estátua da Liberdade, Stephen A. Briganti.

Os usuários da internet em todo o mundo terão acesso a imagens de um panorama de 180 graus do porto e das ilhas Ellis e Governors. Também será possível ver os navios chegarem e partirem da ilha da Liberdade e observar a construção da nova torre que substituirá o World Trade Center, além da própria tocha. As informações são da Associated Press.