Estátua de Lenin será leiloada na Mongólia A última estátua do líder comunista soviético Vladimir Lenin que existia na Mongólia foi retirada de seu pedestal na capital Ulan-Bator. As autoridades decidiram remover o monumento por fazer homenagem a um homem que "cometeu tantos crimes", segundo o prefeito da cidade. A estátua será leiloada com lance inicial de US$ 280.