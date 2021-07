Este advogado de Mianmar perde a maioria dos casos - e tem orgulho disso

Hannah Beech, The New York Times, O Estado de S.Paulo

BANGKOK - Durante suas décadas como advogado em Mianmar, Khin Maung Zaw perdeu quase todos os seus casos. É um recorde que o enche de orgulho.”Meu lema, e o lema dos advogados de direitos humanos em Mianmar, é simples”, disse ele. “O caso está perdido, mas a causa está ganha.”

Khin Maung Zaw, de 73 anos, agora representa outro cliente que provavelmente não receberá um julgamento justo: Daw Aung San Suu Kyi, a líder civil de Mianmar, cujo governo eleito foi derrubado por um golpe militar em fevereiro.

Os crimes pelos quais ela foi acusada incluem envolvimento em sedição e corrupção, violação de uma lei de gestão de desastres naturais e importação de walkie-talkies sem as devidas licenças. Se condenada, Aung San Suu Kyi, de 76 anos, que antes passou 15 anos em prisão domiciliar por lutar pela democracia no país, pode ser presa pelo resto de sua vida.

Durante meses, depois de ser contratado para representá-la, Khin Maung Zaw não pôde se encontrar com Aung San Suu Kyi. Ele só teve permissão para vê-la em quatro ocasiões, por 30 minutos. “Não é tão perfeito”, disse Khin Maung Zaw. “Devemos ter cuidado com o tempo.”

O sistema judicial de Mianmar é imperfeito. Há uma escassez de justiça e uma abundância de papelada, quase toda ela ainda processada por máquinas de escrever, uma vez que a era da informática não chegou à burocracia legal do país. Os juízes não têm independência. Desde o golpe, dezenas de advogados foram presos e quase 900 civis mortos.

Nada disso impediu Khin Maung Zaw, cuja reverência pela lei parece existir na proporção inversa de sua justa aplicação em Mianmar. “Talvez as pessoas pensem: ‘não é tão bom contratá-lo, porque ele perde todos os seus casos””, disse Khin Maung Zaw sobre si mesmo. “Mas, você sabe, eles não têm escolha. Eles estão presos a mim.”

O defensor dos Direitos Humanos

Khin Maung Zaw nasceu em uma cidade madeireira no centro de Mianmar menos de duas semanas depois que o país da Birmânia se tornou independente da Grã-Bretanha em 1948. O assassinato, meses antes, de oito dos heróis da independência do país, incluindo o pai de Aung San Suu Kyi , drenou a efervescência das celebrações da independência.

Em poucos anos, a Birmânia, mais tarde rebatizada de Mianmar, foi assediada por uma insurgência comunista. As minorias étnicas ameaçaram se separar. Um golpe do exército em 1962 deu início a décadas dominadas pelo regime militar.

Os pais de Khin Maung Zaw, ambos de minorias étnicas, aderiram ao movimento comunista. Sua mãe, uma camarada mais fervorosa do que o marido, morreu quando Khin Maung Zaw era criança. Seu pai abandonou seus ideais socialistas e se tornou um comerciante de madeira bem-sucedido.

Mas Khin Maung Zaw ainda carregava o zelo revolucionário de sua mãe. Ele considerava seu pai um “traidor capitalista”. Aos 17 anos, na Mandalay University, ele tentou formar um sindicato estudantil, algo que foi proibido durante o governo despótico do general Ne Win. Ele imprimiu e distribuiu cópias da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o documento das Nações Unidas que foi publicado no ano em que a Birmânia e Khin Maung Zaw surgiram.

Por seu ativismo, ele foi enviado para um campo de prisioneiros nas Ilhas Coco, um arquipélago gulag tropical na Baía de Bengala. Somente depois que dezenas de presos políticos, incluindo Khin Maung Zaw, começaram greves de fome - oito pessoas morreram de fome depois de 56 dias - a colônia penal foi fechada.

Em 1972, ele foi libertado da prisão e voltou aos estudos. Um ano depois, ele se juntou a um protesto estudantil e foi preso por um ano, depois por mais dois anos em 1978. Ao todo, ele passou nove anos na prisão.

Khin Maung Zaw tinha ido para a faculdade para estudar geologia, então se interessou por literatura, considerou história e acabou estudando direito. Ele tinha 37 anos quando se formou em direito na Mandalay University. “Achei que seria bom se eu fosse preso novamente ou meus amigos fossem presos”, disse ele.

Enquanto seus colegas de classe se tornavam juízes ou promotores, Khin Maung Zaw assumia os casos que poucos aceitariam. Ele acumulou uma coleção considerável de derrotas, defendendo assassinos, estupradores e prisioneiros políticos. A terceira categoria, disse ele, era a mais desesperadora.

“Ele é um bom advogado que enfrenta bravamente o sistema de justiça injusto em Mianmar”, disse Daw Min Min Soe, outro membro da equipe jurídica de Aung San Suu Kyi e parte de um grupo restrito de advogados de direitos humanos no país.

No início deste século, Khin Maung Zaw se envolveu diretamente com os militares quando defendeu centenas de fazendeiros que perderam terras depois que a junta militar mudou a capital de Yangon para um planalto quente no centro de Mianmar. A maioria dos fazendeiros não tinha títulos de terra, mas trabalhava em seus campos havia gerações. Eles foram acusados ​​de invasão de propriedade. Alguns foram presos por falarem abertamente.

Hoje, Naypyidaw é uma das capitais mais surreais do mundo, uma extensão vazia pontuada por edifícios grandiosos que já estão em ruínas. Alguns dos ex-fazendeiros conseguiram empregos varrendo as largas avenidas que cruzam a capital. Há pouco tráfego para atrapalhar suas vassouras.

Quando a Liga Nacional para a Democracia de Aung San Suu Kyi venceu as eleições em 2015, iniciando uma precária divisão de poder com os militares, Khin Maung Zaw se distanciou do partido político.

“Não confio em nenhum governo em lugar nenhum, porque tenho raízes no comunismo”, disse ele. “A lei, o Parlamento, todos eles são ferramentas da classe dominante, então decidi ficar bem longe.”

Em 2017, Khin Maung Zaw assumiu o caso de dois repórteres da Reuters que foram presos após descobrirem um massacre de muçulmanos Rohingya. Naquele ano, os militares lançaram uma campanha de assassinato, estupro e incêndio criminoso, empurrando três quartos de um milhão de Rohingya para a vizinha Bangladesh.

Aung San Suu Kyi, a líder de fato do governo civil, defendeu o exército. Ela ralhou com um ex-enviado da ONU que pediu a libertação dos repórteres. Eles passaram mais de 500 dias na prisão.

“Eu era contra Aung San Suu Kyi por muitas coisas”, disse Khin Maung Zaw. “Tenho o dever ético de confiar na lei, mas em minha experiência descobri que o judiciário nos últimos anos não era tão confiável.”

Depois que os militares deram seu golpe na madrugada de 1º de fevereiro, Khin Maung Zaw assistiu alarmado enquanto Aung San Suu Kyi era indiciada por uma litania de acusações que ele acredita terem motivação política.

Para Entender A minoria rohingya, maior população apátrida do mundo Muçulmanos sunitas que falam um dialeto de origem bengali, eles fugiram nos últimos anos para Malásia e Indonésia, mas outros decidiram partir para Bangladesh

“Eu me opus a ela, mas seja o que for, ela ainda é a líder democraticamente eleita e um símbolo da democracia em nosso país”, disse Khin Maung Zaw. “Quaisquer que sejam seus defeitos, quaisquer diferenças que tenhamos, eu a defenderei com firmeza, porque quando os militares tomaram o poder, eles destruíram a democracia.”

A primeira das sentenças contra Aung San Suu Kyi é esperada para meados de agosto, mas as datas costumam mudar. A primeira audiência de San Suu Kyi foi anunciada tão abruptamente que Khin Maung Zaw não chegou ao tribunal a tempo.

“Khin Maung Zaw é bom, mas não importa o que ele faça neste caso, o juiz decidirá conforme ordenado pelos militares”, disse Kyee Myint, outro veterano advogado de direitos humanos de Mianmar.

Em maio, um advogado que representava outros membros detidos do governo eleito de Mianmar foi preso em um tribunal. Conhecendo os riscos, Khin Maung Zaw se escondeu depois de assumir o caso de Aung San Suu Kyi.

Mas depois de alguns meses, ele voltou para casa. Ele tem apenas sua própria segurança para proteger, disse ele. Seu pai morreu há uma década, sua esposa quatro anos atrás. Eles não tinham filhos.

“Não tenho distrações ou família que possam usar para me conter”, disse Khin Maung Zaw. “Eu sou livre, livre para me dedicar à lei.”