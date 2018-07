Este é o mundo de Mitt Romney

THOMAS, FRIEDMAN, THE NEW YORK TIMES, É COLUNISTA, THOMAS, FRIEDMAN, THE NEW YORK TIMES, É COLUNISTA, O Estado de S.Paulo

Mitt Romney tem sido criticado por não fazer referência à política externa. Dê a ele uma chance. Provavelmente, ele acha que já disse tudo o que precisava dizer durante as primárias: que tem um grande porrete e vai usá-lo no primeiro dia. Ou, como afirmou: "Se eu for presidente dos EUA, no primeiro dia, pretendo declarar a China um país manipulador de divisas, o que me permitirá impor tarifas sobre produtos nos setores em que os chineses estão roubando empregos americanos deslealmente".

Isto é muito interessante, mas imagino o que deve ocorrer no segundo dia, quando a China, o maior comprador estrangeiro de títulos da dívida americana, anunciar que não participará do próximo leilão do Tesouro dos EUA, provocando uma disparada das taxas de juro americanas. Isto tornará o terceiro dia muito mais interessante. Nossas boas-vindas à política externa de Romney.

Sei que ele não acredita em uma palavra do que vem dizendo sobre política externa, que tudo isso tem por finalidade atrair votos. Ele faz alguns ataques à China para ajudá-lo no Meio-Oeste, ataca os árabes para ganhar votos de judeus e critica a Rússia para atrair eleitores poloneses, com uma pitada de testosterona para tirar os neoconservadores de seu pé.

O estranho é que Romney esteve em posição de se mostrar inteligente em termos de política externa e não parece um falcão que apenas reage a estímulos. Ele somente precisava explicar o que todo líder empresarial global aprendeu muito antes dos governos: que, desde o fim da Guerra Fria, o mundo tornou-se mais interconectado, interdependente e essa nova realidade exige um novo tipo de liderança americana. Por quê?

No mundo mais interdependente, "aliados" podem prejudicar tanto quanto "inimigos". Afinal, as maiores ameaças à reeleição do presidente Barack Obama são a possibilidade de a Grécia sair da zona do euro e desencadear uma catástrofe econômica global ou de Israel atacar o Irã e vice-versa.

No mundo cada vez mais interdependente, rivais podem representar ameaças tanto por entrar em colapso quanto por prosperar. Imagine o que ocorreria com os mercados e empregos nos EUA se o crescimento da China diminuísse a ponto de Pequim rastejar e a instabilidade se instalar no país asiático.

No mundo cada vez mais interdependente, os EUA têm "inimigos"autênticos: Irã, Coreia do Norte, Cuba, a Al-Qaeda, o Taleban, mas há muitos "amigos-inimigos". Enquanto o Pentágono se preocupa com uma guerra com a China, o Departamento de Comércio tenta convencer os chineses a adquirir mais aviões da Boeing e toda universidade americana que se preza abre um câmpus na China. Enquanto isso, os chineses investem em empresas americanas de diversos setores.

Nuances. O presidente Hugo Chávez, da Venezuela, é o grande tormento dos EUA na América Latina e, ao mesmo tempo, uma fonte vital do petróleo que os americanos importam. EUA e Rússia estão em lados opostos no conflito sírio, mas Washington apoiou a admissão de Moscou na Organização Mundial do Comércio e empresas americanas fazem lobby no Congresso para que sejam suspensas as restrições comerciais impostas contra os russos no período da Guerra Fria, para acessarem esse mercado.

Pense no Egito. Critiquei o novo presidente egípcio, Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, por ter participado da Conferência dos Países Não Alinhados, realizada no Irã. Afirmei que ele estava dando legitimidade a um regime que pretende esmagar o mesmo tipo de movimento democrático que o levou ao poder. No entanto, Morsi me surpreendeu ao usar sua visita para conclamar Teerã a deixar de apoiar o regime opressivo da Síria. Os iranianos ficaram furiosos.

Você pode ter certeza de que em outros momentos Morsi fará coisas que nos causarão indigestão. Ainda precisamos do apoio do Egito e ele ainda precisa de ajuda econômica. No entanto, um Egito mais democrático e governado pela Irmandade Muçulmana não se comportará como o aliado automático que foi um dia. Washington terá de manter um novo tipo de relacionamento com o Cairo. Isto será complicado.

No entanto, esse é o mundo de hoje. Se ele está mais interdependente, como podemos criar interdependências saudáveis para avançarmos juntos, em vez de relações que nos derrubem juntos? A crise econômica de 2008 foi um exemplo de interdependência prejudicial, assim como foi o fracasso de não conseguirmos firmar algum acordo sobre o aquecimento global. A Rússia na OMC cria relacionamentos saudáveis. Mas quando Moscou protege o ditador da Síria, Bashar Assad, está criando uma interdependência negativa.

A melhor maneira de um presidente americano forjar interdependências positivas é, em primeiro lugar, manter a própria casa em ordem e conquistar mais influência - em termos de recursos e autoridade moral - o que decorre do ato de liderar pelo exemplo. Romney está certo: existem aspectos negativos na interdependência entre EUA e China que precisam ser analisados, mas nem tudo é culpa da China. Os EUA teriam mais poder para criar relacionamentos saudáveis se poupassem mais, consumissem menos, estudassem mais e fizessem com que seus bancos fossem menos irresponsáveis. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO