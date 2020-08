Esther Morales, irmã de Evo Morales, morre de covid-19

Esther Morales, a irmã mais velha do ex-presidente Evo Morales (2006-2019), morreu na madrugada de domingo na Bolívia, conforme informou o ex-representante no Twitter, enquanto a mídia local detalhou que ele havia vários dias hospitalizado por coronavírus.

"Acompanho toda a família nesses momentos de dor profunda Morales, meu cunhado Ponciano Willcarani, meus sobrinhos e netos pela morte de Ester, que era mãe de todos. Meus pêsames. Que ele descanse em paz", escreveu Evo Morales, que está na Argentina.

Esther fue una madre. Cuando de dirigente me detenían y confinaban ella me defendía y reclamaba por mi libertad. Me acompañó en los momentos más duros sin importar represalias. Nunca ocupó cargos públicos, pese a lo cual en el golpe de 2019 quemaron su casa y la persiguieron. pic.twitter.com/5lc3Tu0OPi — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 16, 2020

"Por que tanto ódio, racismo e perseguição política me impedem de ver, pela última vez, minha única irmã. Para mim, Esther, era minha mãe. A história vai julgar", acrescentou.

O ex-presidente boliviano Jorge Quiroga, que mantém sérias diferenças políticas com Morales, expressou na mesma rede social suas condolências. "Perdemos mais de 4.000 bolivianos para o coronavírus devastador, que semeia dor sem distinção. Paz em seu túmulo", disse.

Esther Morales, de 70 anos, morreu de covid-19, segundo informou o jornal La Patria de Oruro, afirmando que ela foi internada com esta doença no dia 9 de agosto em um hospital na cidade andina de Oruro, sudeste da Bolívia, enquanto sua família tentava transferi-la para um centro médico com UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A irmã agora falecida era vendedora de supermercados, casada e mãe de três filhos. Ela não chegou a entrar na política, apesar de seu desejo de se tornar primeira-dama, uma vez que Evo Morales não era casado. Porém o ex-presidente não permitiu tal função, embora muitas vezes ela o acompanhasse em suas viagens oficiais.

"Ele me acompanhou nos momentos mais difíceis, independentemente de represálias. Ela nunca ocupou um cargo público, embora no golpe de 2019 eles queimaram a casa dela e a perseguiram", publicou Morales, lamentando não poder se despedir dela.

Com uma população de 11 milhões, a pandemia covid-19 deixou 99.146 contágios e pouco mais de 4 mil mortos na Bolívia.