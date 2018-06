Estônia nomeia nova ministra de Finanças

Maris vai substitui Juergen Ligi, que ocupou o cargo por cinco anos e renunciou no domingo após desentendimento com o ministro da Educação do mesmo país.

Maris escreveu nesta segunda-feira em seu blog que ela se uniu ao Partido da Reforma, do primeiro-ministro, e que planeja se candidatar para o Parlamento nas próximas eleições, em março.

Ela entrou para a equipe de Roivas como assessora econômica assim que o governo tomou posse, neste ano. Ela havia trabalhado como analista do banco central do país e no Swedbank. Fonte: Associated Press.