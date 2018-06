Estrangeiros financiaram ataque em Sinai, diz el-Sisi

Em depoimento antes do funeral dos oficiais mortos, el-Sisi disse que forças estrangeiras querem "prejudicar o Egito", sem dar mais detalhes. Ele prometeu tomar medidas drásticas para erradicar os militantes e afirmou que o Egito está engajado em uma "guerra extensiva" que durará um longo tempo.

O Egito declarou estado de emergência e impôs um toque de recolher entre as 17h e as 7h na parte norte da península de Sinai após o ataque de sexta-feira, considerado o mais mortal contra o Exército do país em décadas. A ofensiva envolveu lançadores de granadas, explosivos posicionados em estradas e um carro-bomba, possivelmente detonado por um extremista suicida.

Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas autoridades afirmaram que a ofensiva apresenta características do grupo militante Ansar Beit al-Maqdis. A organização já realizou diversos ataques contra as forças de segurança egípcias desde que o Exército derrubou o presidente islâmico Mohammed Morsi no ano passado.

Segundo el-Sisi, o objetivo da ofensiva era "destruir a disposição do Egito, dos egípcios e do Exército, que é considerado um pilar do Egito." "Tudo o que está ocorrendo conosco já era conhecido, nós esperávamos isso e discutimos isso antes de 3 de julho", ele disse, referindo-se ao dia da derrubada de Morsi no ano passado. Na época, el-Sisi era ministro da Defesa e chefe do exército.

Na manhã deste sábado, o presidente liderou uma reunião extraordinária do Conselho Supremo das Forças Armadas para discutir os desenvolvimentos recentes em Sinai. O conselho publicou declaração reafirmando a determinação das forças armadas "para erradicar o terrorismo dessa parte preciosa do Egito". "O Conselho concordou com um plano formulado pelas forças armadas para combater o terrorismo em Sinai e outras áreas estratégicas", afirmou o depoimento. Fonte: Dow Jones Newswires.