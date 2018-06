Estrangeiros presos no Camboja por 'danças pornográficas' negam crime De acordo com advogado de defesa, os turistas - cinco britânicos, dois canadenses, um norueguês, um neozelandês e um holandês - admitiram o 'uso de roupas sexy', mas rejeitaram as acusações; se condenados, eles podem receber pena de um ano de prisão