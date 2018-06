Estrelas de Hollywood fazem doações para vítimas da tempestade Harvey

LOS ANGELES, EUA - Estrelas de Hollywood e outros famosos dos Estados Unidos fizeram doações nas últimas horas para as pessoas afetadas pela tempestade tropical Harvey, que deixou mais de 30 mortos, milhares de pessoas desalojadas e devastadores alagamentos em cidades como Houston, no Texas.

Sandra Bullock foi uma das celebridades do cinema americano que se uniram à ajuda, ao doar US$ 1 milhão para contribuir com as tarefas de resgate e socorro. "Simplesmente estou agradecida por poder fazê-lo", disse a atriz em um comunicado.

"Todos devemos fazer a nossa parte", acrescentou Sandra, cuja doação foi feita à Cruz Vermelha americana, que abriu 34 abrigos para acolher 17 mil pessoas durante a tempestade Harvey.

Já o ator Leonardo DiCaprio, através da sua fundação, doou US$ 1 milhão à organização sem fins lucrativos United Way Worldwide.

"Estamos incrivelmente agradecidos pela generosidade de Leonardo DiCaprio e sua fundação. Responder ao furacão Harvey requer o melhor de todos, e isso é o que este presente representa", afirmou em comunicado o presidente da entidade, Brian Gallagher.

Por sua vez, a modelo, socialite e estilista Kim Kardashian anunciou no Twitter que ela, sua mãe e irmãs doarão US$ 500 mil. "Houston, estamos rezando por você!", disse Kim, que também é mulher do rapper Kanye West.

O cantor Chris Brown afirmou que doará US$ 100 mil para as vítimas de Harvey, e o ator Kevin Hart e a apresentadora Ellen DeGeneres mostraram solidariedade com a população do Texas ao contribuírem com US$ 50 mil cada.

Além disso, a cantora Jennifer López e o ex-jogador de beisebol Álex Rodríguez doaram US$ 25 mil. "Vimos o que está acontecendo em Houston e nossos corações estão partidos por todas as famílias desalojadas", disse o casal em um vídeo publicado no Instagram.

O ator Dwayne "The Rock" Johnson também se comprometeu a doar US$ 25 mil, e a estrela pop Beyoncé, nascida em Houston, afirmou que trabalhará com sua fundação, BeyGood, para ajudar as vítimas.

O Harvey tocou terra na pequena cidade de Rockport como um furacão na sexta-feira, com ventos de 215 km/h, chegando a alcançar a categoria 4 na escala de intensidade Saffir-Simpson, cujo máximo é 5.

Embora tenha perdido força e se transformado em uma tempestade tropical, o fenômeno foi o furacão mais forte a atingir os EUA desde 2005, quando o Katrina devastou New Orleans. / EFE