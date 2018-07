Estrelas do pop cantam para a rainha em Jubileu de Diamante

LONDRES - O Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth 2ª foi comemorado nesta segunda-feira, 4, com um grande concerto que reuniu estrelas do pop em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres.

Paul McCartney, Elton John, Tom Jones, Robbie Williams, Grace Jones e Kylie Minogue estão entre os artistas que se apresentaram para a rainha e membros da família real, em comemoração aos 60 anos de reinado.

Na plateia, 12 mil pessoas que conseguiram ingressos por meio de um sorteio público, além de integrantes de instituições de caridade ligadas à realeza.

O concerto foi marcado também pela ausência do Duque de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth 2ª, que foi levado ao hospital por causa de uma infecção urinária, segundo o Palácio de Buckingham.

O príncipe Philip, de 90 anos, foi internado no Hospital Rei Eduardo 7º em Londres como "medida de precaução". De acordo com uma porta-voz do palácio, ele ficará em observação por alguns dias.

Celebrações

A rainha não participou dos primeiros 90 minutos de apresentação, chegando ao local por volta das 21h (17h em Brasília).

Ao final do evento, Elizabeth 2ª acendeu uma das 4.500 chamas que foram acesas em diferentes partes do mundo integrantes da Comunidade Britânica, para marcar o Jubileu de Diamante.

O príncipe Charles subiu ao palco e agradeceu a mãe por "nos deixar orgulhosos de sermos britânicos". A noite foi encerrada com um show de fogos de artifício.

O show é um dos eventos que integram os quatro dias de celebrações do Jubileu de Diamante. No sábado, como parte dos festejos, a rainha participou de um cortejo com cerca de mil barcos, no rio Tâmisa.

A única outra monarca britânica a celebrar um reinado de 60 anos antes de Elizabeth 2ª havia sido a rainha Vitória, que ocupou o trono por 63 anos e 7 meses.

