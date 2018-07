Estrôncio radioativo é achado em Fukushima A Tokyo Electric Power Company (Tepco), que administra a usina nuclear de Fukushima, no Japão, anunciou ontem a descoberta de estrôncio radioativo no mar perto do complexo. Segundo a empresa, o nível de estrôncio-90 é 53 vezes superior ao nível de segurança determinado pelo governo. Os especialistas advertem que o estrôncio, produzido na fissão dos átomos de urânio e cuja vida média é de 29 anos, pode causar câncer ósseo e leucemia.