Estudante brasileiro morto terá funeral em escola na Nova Zelândia

O estudante brasileiro João Felipe Martins de Melo terá um funeral na cidade de New Plymouth, na Nova Zelândia, onde morreu após cair no mar durante uma escalada com um grupo da escola onde fazia intercâmbio.

Uma mensagem no site da embaixada do Brasil, em nome da família, convida a comunidade local a comparecer no próximo sábado às 13 horas (horário local) na escola onde Felipe estudava, o Spotswood College, onde o corpo será velado. Ainda não se sabe quando o corpo será transportado para o Brasil.

Felipe, de 17 anos, era natural de Fortaleza e fazia um intercâmbio no país desde janeiro deste ano.

Ele havia decidido prorrogar a sua estada por mais três meses e tinha seu retorno para o Brasil previsto para outubro, de acordo com a sua família.

Em uma mensagem escrita em seu perfil no Facebook, no dia 10 de julho, o brasileiro agradecia a Deus e a seus pais pelas coisas boas que vinham acontecendo em sua vida, entre elas o prolongamento de sua viagem por mais três meses no país.

Feliz

Dois tios do garoto foram a New Plymouth para acompanhar as buscas e devem retornar ao Brasil ainda nesta terça-feira. Segundo eles, os pais de Felipe, que ficaram no Brasil acompanhando as notícias da Nova Zelândia, pretendem visitar o local, mas não imediatamente.

O tio José Martins, em entrevista coletiva, contou que o estudante estava muito feliz na Nova Zelândia: "Morando neste grande lugar, o Felipe encheu a todos de alegria, amizade e música. Ele estava tão feliz que insistiu em prolongar a sua estada".

Em um , visto por milhares de pessoas, ele aparece tocando violão e cantando com uma colega a música Home, de Edward Sharpe and the Magnetic Zeros.

O acidente envolvendo o brasileiro chocou a cidade e mobilizou toda a comunidade nas buscas. As equipes de resgate contaram com um amplo auxílio de voluntários.

Um funcionário de uma usina de energia localizada ao lado do local do acidente localizou o corpo na manhã do último domingo, onze dias após o brasileiro e outros dois terem desaparecido.

O primeiro-ministro da Nova Zelândia, John Key, prometeu investigar as circunstâncias do incidente.

Escalada

Felipe e o neozelandês Stephen Lewis Kahukaka-Gedye, ambos de 17 anos, caíram no mar no dia 8 de agosto, quando escalavam uma rocha no Parque de Paritutu, localizado na cidade de New Plymout.

O instrutor Bryce John Jourdain, de 42 anos, pulou na água para tentar resgatar os estudantes e também desapareceu. Eles faziam um passeio com 11 colegas do Spotswood College, uma escola local, acompanhados de dois instrutores de uma empresa de esportes de aventura.

As buscas pelos outros dois desaparecidos continuam. Até o momento, cerca de 50 policiais estiveram envolvidos no resgate que envolveu botes e helicópteros.

Duas investigações estão sendo feitas para investigar as circunstâncias do acidente. Uma conduzida pela polícia neozelandesa e outra pelo departamento do trabalho, mas ainda não há previsão de quando serão apresentadas as conclusões. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.