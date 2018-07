Estudante iraniano nos EUA é julgado em Teerã

Omid Kokabee declarou-se inocente das acusações durante a abertura de seu julgamento, disse o advogado Saeed Khalili. O estudante pode pegar uma pena de dez anos de prisão, caso seja condenado.

As autoridades iranianas detiveram Kokabee, de 29 anos, em fevereiro, no aeroporto internacional de Teerã, quando ele estava para embarcar num voo de volta para os Estados Unidos após breves férias no Irã.

Kokabee estudava ótica no departamento de física da Universidade do Texas e já havia se especializado em laser, segundo um de seus conselheiros acadêmicos. Nenhum de seus estudos tinha ligação com aplicações nucleares, disse John Keto, presidente do programa de estudos de graduação do departamento de física da Universidade do Texas em Austin.

O advogado do estudante disse à Associated Press que não obteve permissão para falar com Kokabee durante a sessão de julgamento desta terça-feira.

"Ele nega todas as acusações. Toda a sessão foi toda voltada para audiências (processuais) e o tribunal vai realizar outra sessão", disse Khalili. Nenhuma data foi marcada para a próxima audiência.

Há poucos detalhes sobre as acusações contra o estudante. Muitos estudantes iranianos se inscrevem para estudar nos Estados Unidos a cada ano, mas as relações difíceis entre os dois países faz com que qualquer contato entre um iraniano e os Estados Unidos levante suspeitas em Teerã.

Keto disse que Kokabee teve dificuldade para conseguir seu visto para os Estados Unidos. "Foram necessárias várias cartas para o Departamento de Estado. Mas ele finalmente chegou aqui em agosto de 2010 e começou a graduação", disse Keto.

Desde 2007, vários cidadãos com nacionalidade norte-americana e iraniana ou norte-americanos com ancestrais iranianos têm sido detidos ou acusado por crimes quando visitam o Irã. As informações são da Associated Press.