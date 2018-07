Deportados chegam ao México com medo, porque não falam espanhol

Quando cruzou a fronteira de volta ao México, em meio a uma leva de 400 deportados, Samuel Casas Sanches Icon, de 43 anos, sentia-se um estrangeiro no país onde nasceu. Morando desde os 4 anos de idade nos EUA, nem sequer sabia falar espanhol no desembarque em Tijuana, oito meses atrás. Sem parentes na cidade nem dinheiro no bolso, vagou por dois dias como indigente pelas ruas até encontrar um abrigo para migrantes, onde agora tem uma cama e aulas de idioma.

“Estou me sentindo como um bebê: chorando, aprendendo a falar, a caminhar, a existir neste país. Quando cheguei só sabia falar ‘buenos días’ e ‘buenas tardes’”, contou, em inglês, no albergue do Desayunador Salesiano Padre Chava.

Localizada na fronteira com San Diego, Tijuana pertence ao Estado de Baja California, o que mais recebe deportados no México. Dos 93.365 que regressaram ao país, entre janeiro e maio deste ano, quase um terço passou pela região. E a proliferação de casos como o de Samuel indica uma mudança no perfil dos recém-chegados.

Das 3 mil crianças ainda sob custódia, 102 têm menos de 5 anos e teriam de ser devolvidas até terça-feira.

Enquanto nos últimos anos do governo Barack Obama o alvo prioritário eram aqueles apanhados ao cruzar ilegalmente a fronteira ou que apresentavam antecedentes criminais, na era Trump todo imigrante sem documento passou a ser sujeito à detenção.

Um estudo feito pelo centro de pesquisa americano Trac mostra que, em março, apenas 10% dos processos de deportação envolviam recém-chegados aos EUA, enquanto 43% deles tinham como alvo imigrantes estabelecidos há pelo menos dois anos no país. No último mês do governo Obama, a proporção era inversa: 72% dos casos eram de migrações recentes, e apenas 6% atingiam residentes por dois anos ou mais.

“Não é verdade que os imigrantes estão infestando os EUA, como Trump diz. O fluxo dos que tentam cruzar até diminuiu, pois muitos ficaram com medo de Trump, mas as deportações continuam porque começaram a tirar os que já estavam lá dentro, os que tinham uma vida assentada nos EUA”, analisa o pesquisador José Israel Ibarra González, que estuda migrações em seu doutorado pelo Colegio de La Frontera Norte, em Tijuana.

Para Samuel, o sonho americano acabou numa manhã em que foi abordado pela polícia de imigração quando saía de casa, na cidade de Tulare, na Califórnia. Ele saía para visitar a filha mais velha, que tem 23 anos e nasceu nos EUA. Ao constatar que seu cartão de residência estava vencido, o agente o levou para a prisão. Três meses depois, foi mandado embora do país. “Tenho dois filhos americanos, minha mãe tem cidadania americana. Eu cresci nos EUA, sempre falei inglês. Nunca achei que precisasse me preocupar.”

Em Tulare, Samuel tinha uma oficina mecânica, onde ganhava de US$ 2 mil a US$ 3 mil por semana. Hoje, como auxiliar de cozinha em um restaurante em Tijuana, recebe US$ 150 pela mesma jornada. Deprimido, chora todos os dias escondido.

A casa que o acolheu tem capacidade para 70 abrigados, mas oferece café da manhã diariamente para uma média de 800 a 1.200 pessoas, a maioria deportados. Cortes de cabelo, auxílio para documentação e encaminhamento para emprego são alguns dos serviços oferecidos. “Os migrantes vêm com esperança, já os deportados não têm esperança nenhuma. Chegam muito vulneráveis. Damos apoio para evitar que caiam nas drogas ou nas ruas”, diz a coordenadora do Desayunador Salesiano Padre Chava, Claudia Portela.

Se a separação dos filhos de imigrantes ao ingressar nos EUA ganhou atenção mundial recente, os que são mandados embora vivem uma outra face do fenômeno. Enfrentam o dilema de deixar seus filhos para trás ou submetê-los à mudança involuntária. Para Samuel, o afastamento foi drástico. Como havia perdido seu telefone antes da deportação, não se lembrava dos números da família, nem tinha conta em redes sociais, ficou oito meses sem contato, até ser encontrado pela mãe em Tijuana, com ajuda do albergue salesiano. “Pensaram que eu estivesse morto”, diz.

Já entre as crianças americanas que acompanham os pais no caminho de volta, o primeiro desafio é a readaptação escolar. Dos 600 mil estudantes da educação básica no Estado de Baja California, 8,8% são estrangeiros, a maioria proveniente dos EUA. Apenas em Tijuana, são 30 mil alunos nesta condição.

“Eles são socializados em inglês e isso traz sérios problemas de adaptação”, constata a professora Eunice Vargas Valle, do Colegio de la Frontera Norte, que pesquisa o tema.

Em 2017, Eunice coordenou um estudo com mil alunos sobre a inserção de estudantes transnacionais em 84 escolas da região. Os resultados mostram que 18% deles perderam pelo menos um ano em sua vida escolar, enquanto o índice médio entre os mexicanos é de 8%. Frequentemente, filhos americanos de deportados precisam repetir de ano porque não dominam o idioma ou os conteúdos exigidos no México.

Kayla Cortes, por exemplo, deveria estar na terceira série se ainda morasse nos EUA, onde nasceu. Hoje, repete a segunda. Desde que se mudou para Tijuana com a mãe, que foi deportada há oito meses, depois de 25 anos morando em território americano, a menina de 9 anos se esforça para aprender a ler e escrever em espanhol. Nos primeiros dias de aula, reclamava de dores de cabeça. “Doía porque ela não entendia o que estava sendo dito. É difícil, é muita mudança para ela”, lamenta a mãe, Silvia Cortes, de 51 anos.

Em San Diego, Silvia trabalhava como camareira em um hotel. Foi denunciada para a imigração quando estava grávida da caçula por uma colega mexicana legalizada que, segundo ela, estava insatisfeita porque Silvia se sujeitava a fazer horas extras e a trabalhar sem férias. Após nove anos batalhando na Justiça para tentar permanecer nos EUA, perdeu o caso. “Minha mágoa é que foi uma latina que me denunciou.”

Na sala de casa, Kayla apanha um porta-retrato e apresenta os irmãos: Jair, de 17 anos, Victor, de 22, e Luiz, de 27. Luiz é o único nascido no México. Com lágrimas nos olhos, a mãe diz que a menina volta e meia acorda chorando. “Ela sente falta dos irmãos”, lamenta.

Coordenadora da ONG Madres y Familias Deportadas en Acción, a assistente social Maria Galletas oferece apoio para famílias como a de Kayla. Diz que é comum as crianças sofrerem de depressão e bullying na escola, por não falarem bem o idioma.

Entre os adultos, o abalo na autoestima é o que mais dificulta o recomeço. “Eles voltam cheios de traumas. Conheço casos até de gente que já tinha o green card e foi deportada quando tentava a naturalização americana, porque no seu histórico de 20 anos atrás foi encontrada alguma pequena infração. É muito duro para os deportados, se fecham todas as portas.”