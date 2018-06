Estudantes chilenos entram em choque com a polícia Milhares de estudantes chilenos ignoraram as críticas do presidente do país, Sebastián Piñera, e saíram às ruas de Santiago em protestos nesta quinta-feira, exigindo que o Estado volte a administrar as escolas. Centenas de estudantes foram dispersos pela polícia com o disparo de gás lacrimogêneo e jatos de água. Ao invés de realizarem apenas uma grande passeata, os estudantes se dividiram em 14 colunas, uma para cada município que forma a área metropolitana da capital chilena. Ocorreram incidentes e um número ainda não informado de estudantes foi detido.