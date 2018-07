Estudantes chineses morrem em tiroteio nos EUA

As vítimas sofreram vários ferimentos, disse o porta-voz da polícia de Los Angeles, Carlton Brown. A mulher foi encontrada caída no banco do passageiro e o homem na entrada de uma casa próxima, onde foi buscar socorro.

Segundo Brown, a razão dos disparos ainda é desconhecida. O atirador fugiu e ninguém foi detido, informou o comandante da polícia Andrew Smith.

A polícia apreendeu a BMW, avaliada em US$ 600 mil, para exames e verificava a existência de câmeras de vigilância na área. Os nomes das vítimas não foram revelados, já que os parentes devem ser informados antes da divulgação. O nome do dono do carro também não foi divulgado. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.