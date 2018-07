Estudantes do Chile buscam apoio da União Europeia e da ONU

SANTIAGO - Os líderes estudantis chilenos Giorgio Jackson e Camila Vallejo viajarão nesta quinta-feira, 13, à Europa para se reunir com representantes das Nações Unidas, da União Europeia (UE) e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e expor as causas e reivindicações do movimento que está nas ruas há cinco meses.

Junto ao presidente da Federação de Estudantes da Universidade Católica (Feuc) e à ativista da Universidade do Chile (Fech), viajará também o vice-presidente desta última entidade, Francisco Figueroa, informou uma porta-voz da Fech.

Os estudantes passarão por França, Bélgica e Suíça, mas até o momento não há informações detalhadas sobre a ordem e as datas das reuniões. Da ONU, serão membros da Unesco e do Conselho de Direitos Humanos que encontrarão os líderes estudantis, enquanto da UE serão representantes do Parlamento Europeu.

Além disso, há reuniões previstas com Stéphane Hessel, um dos redatores da Declaração Universal de Direitos Humanos e autor do livro Indignez-vous! (Indignem-se!, em tradução livre), que inspirou o movimento dos manifestantes "indignados" na Espanha há cinco meses. Prevê-se ainda que eles participem de uma manifestação na Universidade de Sorbonne, organizada pela União Nacional de Estudantes Franceses.

Protestos

Em mais um dia de manifestações violentas, a polícia teve de intervir nos protestos estudantis, desta vez perto do parque Bustamante, em Santiago. A tropa de choque usou canhões d'água para dispersar uma multidão de cerca de 250 pessoas, informou o jornal chileno El Mercurio em seu website. Os policiais também dispararam bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes e foi fechada a estação de metrô Universidad de Chile.

A polícia não informou quantas pessoas foram detidas. O protesto ocorreu após a autoridade metropolitana de Santiago ter negado autorização para uma nova passeata dos estudantes.