Estudantes e policiais entram em confronto no Egito

No Cairo, a polícia e os estudantes travaram batalhas campais nas ruas durante horas. As forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que responderam com pedras.

Em Assuit, cerca de 400 quilômetros ao sul da capital, cerca de 45 pessoas, incluindo 15 estudantes e dois policiais, ficaram feridas quando no confronto entre manifestantes e forças de segurança. Sete universitários foram presos.

Os confrontos também eclodiram em Alexandria, no mediterrâneo, e em Almançora, ao norte do Cairo.

Os violentos protestos de estudantes islâmicos ocorrem quase diariamente desde a derrubada de Mohammed Mursi da presidência, em julho do ano passado, mas se intensificaram após a condenação à morte de mais de 500 pessoas na semana passada. Fonte: Associated Press.