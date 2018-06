Estudantes e policiais realizam protestos em Paris

Estudantes amontoaram lixeiros em frente às portas de diversas escolas da idade, enquanto 150 deles realizavam uma passeata na praça de la Nation. Já o sindicato dos policiais conduzia sua manifestação próximo à praça da Bastilha.

Os dois protestos ocorreram após a morte de um jovem ambientalista, Remi Fraisse, em uma manifestação no sul da França. Na mobilização, os centenas de ativistas que se opunham ao projeto de construção de uma represa entraram em confronto com a polícia. As investigações sobre a morte de Fraisse prosseguem, mas uma autópsia encontrou um grande ferimento em suas costas, que pode ter sido causado por algum tipo de explosão. Fonte: Associated Press.