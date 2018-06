Estudantes ocupam sede do partido governista Manifestantes das Juventudes Comunistas do Chile ocuparam na noite da quinta-feira a sede do partido governista União Democrática Independente por uma hora, para denunciar "a desastrosa atuação" do presidente Sebastián Piñera. A ação, liderada por Camila Vallejo, ex-presidente da Federação dos Estudantes da Universidade do Chile, foi pacífica. Mas, durante a tarde, uma concentração de estudantes em Santiago foi dispersada com jatos d'água, bombas de gás lacrimogêneo e policiais a cavalo.