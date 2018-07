Estudantes voltam às ruas em protesto Uma nova jornada de protestos do movimento estudantil, que exige desde maio uma educação de qualidade e gratuita, teve início ontem no Chile. Com barricadas e distúrbios em vários setores de Santiago, o protesto tornou a circulação na cidade caótica. A polícia usou jatos d'água para tentar conter os manifestantes, que ocuparam as regiões próximas às universidades do Chile e de Santiago.