Estudo da expansão do universo rende Nobel de Física Três cientistas nascidos nos Estados Unidos ganharam o Nobel de Física nesta terça-feira, por um estudo sobre as explosões de estrelas que descobriu que a expansão do universo está se acelerando. A Academia Real de Ciências da Suécia anunciou que o norte-americano Saul Perlmutter dividirá o prêmio de US$ 1,5 milhão (10 milhões de coroas suecas) com seu compatriota Adam Riess e com o cidadão norte-americano e australiano Brian Schmidt "pela descoberta da expansão acelerada do universo através de observações de supernovas distantes". As descobertas do trio "contribuíram para a descoberta de um universo que em grande medida é desconhecido para a ciência", segundo a academia.