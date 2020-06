Estudo mostra que coronavírus circulava em Milão e Turim desde dezembro

Um estudo das águas residuais das duas cidades mais importantes do norte da Itália, Milão e Turim, mostrou que o coronavírus já circulava na região desde dezembro de 2019.

Leia Também Análise: Assessores desconfiam que Trump não esteja disposto a lutar por 2º mandato

A análise foi realizada pelo Instituto Italiano de Saúde (ISS) em águas residuais coletadas antes de o primeiro caso no país ser oficialmente detectado em 21 de fevereiro de 2020. O estudo examinou 40 amostras de águas residuais coletadas entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020 e 24 amostras de controle entre setembro de 2018 e junho de 2019, permitindo que a presença do vírus fosse excluída com segurança antes de dezembro.

Os resultados, confirmados em dois laboratórios diferentes com métodos distintos, mostraram a presença do coronavírus nas amostras colhidas em Milão e Turim em 18 de dezembro de 2019 e em Bolonha em 29 de janeiro de 2020.

O relatório cita ainda que o mesmo ocorreu na França em dezembro de 2019 e também lembra um estudo espanhol indicando que traços do patógeno foram encontrados em águas residuais coletadas em janeiro, em Barcelona - cerca de 40 dias antes da notificação do primeiro caso na Espanha.

O número total de pessoas mortas na Itália pelo coronavírus chegou a 34.514 e o de contágios totalizou 238.159. / EFE