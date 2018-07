ETA impõe condições para que grupo chegue ao fim O grupo separatista basco ETA disse neste sábado que está pronto para discutir com autoridades francesas e espanholas o fim do grupo, contanto que certas condições sejam atendidas. Em comunicado publicado em um site de notícias basco, o ETA disse que uma das condições é a transferência de prisioneiros para presídios que fiquem mais próximos do País Basco (região da Espanha localizada no extremo norte do país).