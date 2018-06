Etíopes mortos pelo estado islâmico tentavam imigrar para a Europa Os etíopes cristãos que foram mortos pelo Estado Islâmico na Líbia eram imigrantes que tentavam chegar à Europa, segundo Redwan Hussein, porta-voz do governo da Etiópia. As mortes foram confirmadas pelo governo nesta segunda-feira, depois de um vídeo com os assassinatos ter sido divulgado no domingo.